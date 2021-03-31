Штормовой ветер надвигается на Нижний Новгород

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в течение 8 апреля.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 8 апреля в городе ожидается ветер до 17 м/с, а к утру порывы будут достигать 21 м/с, что уже является штормовым ветром по шкале Бофорта.

Это неблагоприятное погодное явление и станет причиной ЧС, поскольку сильный ветер может оборвать линии электропередачи и связи, нарушить работу объектов ЖКХ, повредить слабоукрепленные или широкоформатные конструкции, в том числе строительные краны.

Кроме того, ветер может вырвать и повалить деревья со слабой корневой системой.

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Теги:
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