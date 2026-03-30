Более 104 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе Общество

МКУ "ЦОДД" Нижнего Новгорода объявило шесть закупок на модернизацию светофорных объектов на Московском шоссе на общую сумму свыше 104,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы выполнят в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы по федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Самый крупный контракт с начальной ценой почти 19,6 млн рублей касается участка от шоссе Жиркомбината до Сормовского шоссе. Модернизация затронет светофоры на перекрестках "Московское шоссе - Масложиркомбинат" и "Московское шоссе - Сормовское шоссе". Подрядчика планируют определить 17 апреля 2026 года, завершить работы необходимо до 30 октября 2026 года.

Еще один контракт стоимостью почти 18,5 млн рублей предусматривает обновление объектов на участке от улицы Актюбинской до улицы Тихорецкой. Работы пройдут на светофорах "Московское шоссе - Актюбинская" и "Московское шоссе - Березовская (Московское шоссе - Панорама)".

За 14,2 млн рублей планируется модернизировать светофоры на отрезке от дома №292 до улицы Вторчермета — на объектах "Московское шоссе - Металлобаза" и "Московское шоссе – ост. Вторчермета". Итоги этих закупок подведут 20 апреля, срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года.

Контракт с начальной ценой 17,1 млн рублей охватывает участок от дома №304Б до дома №298. В перечень вошли светофоры "Московское шоссе – остановка СТО (д. 298)", "Московское шоссе - Сады" и "Московское шоссе – д. 304Б". Итоги подведут 16 апреля, срок исполнения — до 31 июля 2026 года.

18,4 млн планируется направить на работы в районе домов №296 и №250. Модернизация коснется объектов "Московское шоссе - Лесной городок", "Московское шоссе - Школа № 98" и "Московское шоссе - ТЦ Карусель". Подрядчика выберут 17 апреля, завершение работ намечено на 31 июля 2026 года.

Шестая закупка стоимостью 17 млн рублей предусматривает обновление светофоров на участке от дома №340 до улицы Тепличной — на объектах "Московское шоссе - Троллейбусное кольцо" и "Московское шоссе - с/з Горьковский". Итоги определения подрядчика подведут 16 апреля, срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Московское шоссе полностью синхронизируют в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. На магистрали планируется настроить специальные режимы работы светофоров для приоритетного пропуска транспортных потоков. В 2027 году аналогичный подход намерены применить на улице Ванеева, а также на ряде участков дорог в Автозаводском районе.