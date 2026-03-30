В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Более 104 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе

30 марта 2026 10:31 Общество
Более 104 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе

МКУ "ЦОДД" Нижнего Новгорода объявило шесть закупок на модернизацию светофорных объектов на Московском шоссе на общую сумму свыше 104,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Работы выполнят в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы по федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Самый крупный контракт с начальной ценой почти 19,6 млн рублей касается участка от шоссе Жиркомбината до Сормовского шоссе. Модернизация затронет светофоры на перекрестках "Московское шоссе - Масложиркомбинат" и "Московское шоссе - Сормовское шоссе". Подрядчика планируют определить 17 апреля 2026 года, завершить работы необходимо до 30 октября 2026 года.

Еще один контракт стоимостью почти 18,5 млн рублей предусматривает обновление объектов на участке от улицы Актюбинской до улицы Тихорецкой. Работы пройдут на светофорах "Московское шоссе - Актюбинская" и "Московское шоссе - Березовская (Московское шоссе - Панорама)".

За 14,2 млн рублей планируется модернизировать светофоры на отрезке от дома №292 до улицы Вторчермета — на объектах "Московское шоссе - Металлобаза" и "Московское шоссе – ост. Вторчермета". Итоги этих закупок подведут 20 апреля, срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года.

Контракт с начальной ценой 17,1 млн рублей охватывает участок от дома №304Б до дома №298. В перечень вошли светофоры "Московское шоссе – остановка СТО (д. 298)", "Московское шоссе - Сады" и "Московское шоссе – д. 304Б". Итоги подведут 16 апреля, срок исполнения — до 31 июля 2026 года.

18,4 млн планируется направить на работы в районе домов №296 и №250. Модернизация коснется объектов "Московское шоссе - Лесной городок", "Московское шоссе - Школа № 98" и "Московское шоссе - ТЦ Карусель". Подрядчика выберут 17 апреля, завершение работ намечено на 31 июля 2026 года.

Шестая закупка стоимостью 17 млн рублей предусматривает обновление светофоров на участке от дома №340 до улицы Тепличной — на объектах "Московское шоссе - Троллейбусное кольцо" и "Московское шоссе - с/з Горьковский". Итоги определения подрядчика подведут 16 апреля, срок выполнения работ — до 31 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Московское шоссе полностью синхронизируют в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. На магистрали планируется настроить специальные режимы работы светофоров для приоритетного пропуска транспортных потоков. В 2027 году аналогичный подход намерены применить на улице Ванеева, а также на ряде участков дорог в Автозаводском районе.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Дороги Светофор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных