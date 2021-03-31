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Бизнес

Нижегородская компания разработала уникальную информационную систему для стройиндустрии

07 апреля 2021 18:35  [51] Бизнес

IT-специалисты из нижегородского ООО "Адепт" разработали проект "Информационная система "Цифровое строительство". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект занял третье место в номинации "Стартап" национального конкурса IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация".

Система состоит из ряда модулей для каждой категории пользователей – для органов власти, заказчиков, строительных подрядчиков, поставщиков материалов и строительной техники. Среди ключевых модулей – планирование сроков и стоимости объекта, контроль за строительством, аналитика рынка жилья и ипотеки.

"Наша технология может оказать положительное влияние на трансформацию государственного и муниципального управления. У головного управления будет полная и достоверная аналитика по всему строительному сектору в регионе с полным уровнем доступа. А у жителей – представление о стройках в регионе и их стадиях", – рассказал один из авторов проекта, коммерческий директор компании ООО "Адепт" Иван Юленков.

Кроме того, сервис позволит каждому гражданину принимать активное участие в развитии своего региона. Предполагается, что в системе можно будет сообщать органам власти о проблемах, связанных с эксплуатацией существующих городских объектов и строительством новых - с привязкой к конкретному объекту на интерактивной карте.

Напомним, нижегородцы завоевали две награды на конкурсе "ПРОФ-IT.Инновация". Так, IT-специалисты из ООО "Бинго-Софт" заняли первое место в номинации "Большие данные" с проектом "Цифровая налоговая мобилизация. Система инвентаризации и пространственный анализ объектов недвижимости".

Награждение компаний-победителей состоится в рамках IX Всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT", который пройдет в Нижнем Новгороде. Цель проведения "ПРОФ-IT" - обмен опытом между регионами, выявление, распространение и поощрение лучших региональных практик в IT-сфере для улучшения качества жизни в России и совершенствования государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя 7 федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

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Теги:
Инновация Технологии
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