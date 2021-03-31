Случаев клещевого энцефалита в Нижегородской области в 2021 году не выявлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Случаев клещевого энцефалита в Нижегородской области в 2021 году не выявлено. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 8 апреля.

По ее словам, в 2019 году таких случаев было 6, а в 2018 году - три.

Наталья Садыкова отметила, что в связи с резким таянием снега и потеплением, на территории региона уже проснулись клещи. В связи с этим нижегородцам, выезжающим на природу, уже следует проявлять бдительность.

Отмечается, что в 2020 году присасывания клещей наблюдались в лесу (41% случаев), в селах и деревнях (25%),на придомовых территориях (19%), на дачах и в садах (11%), в парках, скверах (1%).

В заключение глава нижегородского Роспротребнадзора заявила, что противоклещевая обработка парков и скверов в нижнем Новгороде пройдет в ближайшее время, после того, как снег полностью растает.