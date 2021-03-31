Банк "Открытие": доллар не уйдет выше 80 рублей надолго Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": доллар не уйдет выше 80 рублей надолго. Комментарий экономиста аналитического управления "Открытие Research"

Андрея Никандрова распространила пресс-служба банка.

По его словам, курс рубля к доллару 16 марта достиг минимума с июля 2020 года, но с тех пор рубль практически непрерывно слабеет. За 3 недели курс доллара вырос примерно на 5 рублей, а 7 апреля на короткое время превысил 78 рублей за доллар.

Основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитическая напряженность, связанная в том числе и с конфликтом на Украине. Быстрое падение последних дней могло быть вызвано длинными праздниками в западных странах, во время которых биржи были закрыты: иностранцы, работающие на российском рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные.

"Жесткие санкции безусловно могут привести к новой волне ослабления рубля, но в то же время мы не ждем ухода курса за 80 руб./долл. на длительное время: в настоящее время рубль уже выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, достаточно взглянуть на нефть, торгующуюся выше 60 долл./барр", - отметил Андрей Никандров.

"Кроме того, в 2020 году Банк России начал интервенции на валютном рынке как раз около 80 руб./долл., что показывает важность этого уровня для регулятора, особенно с учетом высоких темпов инфляции, которые сейчас наблюдаются в России", - резюмировал эксперт.