Число сделок с жильем в Нижегородской области сократилось на 22%

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Снижение числа сделок купли-продажи и мены жилья зафиксировано в Нижегородской области. В 2025 году их число сократилось на 21,9% по сравнению с 2024 годом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Росреестра.

Всего за год было зарегистрировано 51 620 переходов прав на жилье по договорам купли-продажи и мены (в 2024 году таких сделок было 66 059).

На фоне снижения активности на вторичном рынке недвижимости наблюдается рост интереса к долевому строительству. В декабре 2025 года в регионе зарегистрировано 1696 договоров участия в долевом строительстве — это на 92,3% больше, чем в декабре 2024 года (882).

Всего за январь-декабрь 2025 года было оформлено 11 811 таких договоров, что на 30,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года (9061).

