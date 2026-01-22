Число сделок с жильем в Нижегородской области сократилось на 22%

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Экономика

22 января 2026 17:47 Экономика
НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Снижение числа сделок купли-продажи и мены жилья зафиксировано в Нижегородской области. В 2025 году их число сократилось на 21,9% по сравнению с 2024 годом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Росреестра.

Всего за год было зарегистрировано 51 620 переходов прав на жилье по договорам купли-продажи и мены (в 2024 году таких сделок было 66 059). 

На фоне снижения активности на вторичном рынке недвижимости наблюдается рост интереса к долевому строительству. В декабре 2025 года в регионе зарегистрировано 1696 договоров участия в долевом строительстве — это на 92,3% больше, чем в декабре 2024 года (882).

Всего за январь-декабрь 2025 года было оформлено 11 811 таких договоров, что на 30,3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года (9061). 

Ранее нижегородский риелтор рассказала НИА "Нижний Новгород", что будет с региональным рынком недвижимости в 2026 году. 

Недвижимость Росреестр
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
