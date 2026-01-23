У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Экономика

Ольга Акимова стала президентом нижегородской ТПП

23 января 2026 09:21
Ольга Акимова стала президентом нижегородской ТПП

Фото: ТПП Нижегородской области

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области переименовали должность руководителя, а также обновили кадровый состав. О данных изменениях сообщается в социальных сетях ТПП после конференции, состоявшейся 22 января.

Теперь должность главы организации называется "президент торгово-промышленной палаты". Эту позицию продолжит занимать Ольга Акимова, которую избрали гендиректором ТПП в октябре прошлого года.

Одновременно обновлён состав Совета палаты (орган, принимающий управленческие решения) и ревизионной комиссии (ответственной за контроль).

Ольга Акимова обозначила амбициозную стратегию на ближайшую пятилетку. По ее словам, ТПП должна стать настоящим центром силы для любого предпринимателя.

"Мы хотим укрепить репутацию надёжного партнера, к которому предприниматели обращаются за консультационной поддержкой, профессиональными услугами и возможностями. Наш опыт показывает, что мы уверенно держим высокие позиции в рейтинге палат России по объему услуг и числу споров, рассмотренных Арбитражным судом", - отметила президент нижегородской ТПП.

Также Акимова добавила, что в планах развивать экспертизу ТПП, предлагая бизнесу широкий спектр юридических, налоговых консультаций, рыночных анализов и содействия в цифровизации. По ее словам, предпринимателям важно чувствовать уверенную поддержку, осознавать, что их интересы представляют профессионалы, готовые реагировать оперативно и эффективно.

Ранее сообщалось, что 272 нижегородских предпринимателя оформили более 7000 сертификатов о происхождении товара в онлайн-формате через цифровую платформу "Мой экспорт" в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
бизнес Предприниматели ТПП
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных