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Бизнес

Банк "Открытие" профинансирует строительство ЖК "Эко Видное 2.0" на сумму 10 млрд рублей

08 апреля 2021 13:02  [64] Бизнес

Банк "Открытие" профинансирует строительство ЖК "Эко Видное 2.0" на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, средства будут направлены на строительство второй очереди "Эко Видное 2.0" – жилого микрорайона в Ленинском районе МО с европейской концепцией благоустройства и набережной.

ЖК "Эко Видное 2.0" ориентирован на семейную аудиторию – объект отличает сочетание экологичной локации, развитой социальной и рекреационной инфраструктуры, продуманные просторные планировки. Проектом предусмотрено пять корпусов, из которых три уже введены в эксплуатацию – "Васнецов", "Шишкин" и "Саврасов". В рамках второй очереди будут построены "Левитан" и "Нестеров". Концепция благоустройства жилого комплекса разработана московским архитектурным бюро ADM.

Девелопер проекта, управляющий партнер MR Group Алексей Годованец отметил, что ЖК "Эко Видное 2.0" неоднократно становился лидером по продажам.

"Он также привлекает покупателей, благодаря выгодному расположению, собственной благоустроенной набережной, а также обширному набору собственной инфраструктуры: здесь магазины, кафе, школа, детский сад, центр раннего развития. Не менее важным фактором для рынка является сотрудничество с надежным финансовым партнером – банком "Открытие". Опыт, оперативность, качество структурирования сделки и приемлемые условия стали определяющими факторами в нашем выборе", - сказал он.

Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" заметила, что MR Group входит в число крупнейших девелоперов Московского региона, все проекты компании отличаются продуманной концепцией и обеспечивают высокий уровень качества жизни для будущих жителей.

"Мы рады быть одним из ключевых партнеров компании и надеемся, что это всерьез и надолго", - добавила она.

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Теги:
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