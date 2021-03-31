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Более 50 тысяч сотрудников требуется нижегородским предприятиям

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 50 тысяч сотрудников требуется заводам и предприятиям Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Например, ООО "Автомобильный завод ГАЗ" сейчас набирает слесарей механосборочных работ, сварщиков на машинах контактной (прессовой) сварки, электромехаников, электрогазосварщиков. На завод требуются станочники широкого профиля, слесари-ремонтники, штамповщики, фрезеровщики, наладчики автоматический линий и агрегатных станков, автоматов и полуавтоматов.

ООО "Павловский автобусный завод" набирает электросварщиков ручной сварки, слесарей механосборочных работ, токарей, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электроприборов, фрезеровщиков.

В сфере производства пищевых продуктов потребность в кадрах превышает 1 300 вакансий.

Рабочие кадры требуются и на "Чернышихинский мясокомбинат", "Сормовскую кондитерскую фабрику", АО "Молоко", ООО "Бугровские мельницы", ООО "Лунское море", АО "Выксунский хлеб" и другие предприятия пищепрома.

В управлении добавили, что средняя заработная плата по всем заявленным в банке вакансий профессиям составляет 27,5 тысячи рублей. Большая часть банка вакансий - 63,6% - это рабочие профессии.

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Теги:
Занятость и безработица Промышленность
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