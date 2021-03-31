Ресурсоснабжающие предприятия Нижнего Новгорода обсудили актуальные вопросы развития отрасли ЖКХ Общество

Фото: пресс-служба "Нижегородского водоканала"

Более 30 представителей ресурсоснабжающих предприятий, работающих на территории Нижнего Новгорода, - АО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", ПАО "МРСК Центра и Поволжья", ПАО "Т Плюс", ООО "Газпромтрансгаз Нижний Новгород", ООО "Нижновтеплоэнерго" совместно с представителями Объединенного проектного офиса ГК Росатом, правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода в ходе стратегической сессии обсудили развитие отрасли ЖКХ и внедрение бережливых технологий.

Основной целью стратегической сессии стала проработка наиболее актуальных вопросов повышения качества работы коммунальной сферы Нижнего Новгорода: цифровизации процессов подготовки и согласования документации, оптимизация производственных процессов, инвестиционных проектов по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производства, включая участие в национальных проектах. Также обсуждались вопросы сбытовой деятельности, повышения производительности труда и вовлеченности работников.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Беспалов заявил, что эффективная и слаженная работа ресурсоснабжающих организаций очень важна для обеспечения качества предоставляемых услуг, а такие встречи дают возможность перенимать друг у друга лучшие практики, знакомиться с опытом лидеров реализации принципов бережливого производства и вырабатывать совместные решения актуальных вопросов.

"Уверен что, помимо улучшения качества предоставления услуг населению, итогом мероприятия станет более активное участие ресурсоснабжающих организаций в многочисленных программах, которые реализуются на территории Нижегородской области - в национальных проектах, адресных инвестиционных программах. А это, в свою очередь, позволит повысить качество предоставляемых для нижегородцев жилищных и коммунальных услуг", - сказал Владимир Беспалов.

Как сообщил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков, для "Водоканала", как и для других ресурсоснабжающих организаций города, очень важны вопросы оптимизации производственных процессов, и у предприятия есть ряд выработанных комплексных решений, которыми оно готово поделиться с коллегами.

"Тематическое разделение стратегической сессии охватывает серьезнейшие вопросы, связанные с оптимизацией ремонтных процессов, выдачей разрешительной документации, привлечением дополнительных инвестиционных ресурсов для модернизации инфраструктуры. У каждой из компаний наработан свой опыт, поэтому важно им обмениваться, видеть потенциал улучшений. А вызовы, которые стоят перед каждой ресурсоснабжающей организацией, заставляют нас максимально сосредотачиваться на решении этих задач", - подчеркнул Павел Марков.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин отметил, что стратегическая сессия крупнейших ресурсоснабжающих организаций города – это важный инструмент выстраивания взаимодействия, который позволяет выработать решения злободневных задач коммунальной отрасли, связанных с повышением эффективности и производительности труда, оптимизацией затрат и эффективным выстраиванием внутренних процессов.

"Очень важно, чтобы мы получили опыт, обменялись знаниями с нашими коллегами из других ресурсоснабжающих организаций - провели тонкую настройку. Могу точно сказать, что то, что сегодня обсуждается, завтра будет реализовано", - заявил Илья Халтурин.