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Общество

Волонтеров начали обучать по программе "Формирование комфортной городской среды"

08 апреля 2021 17:00  [86] Общество

Началось обучение волонтеров для помощи нижегородцам при голосовании за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всем волонтёрам предстоит пройти два этапа обучения. Первый этап включает в себя просмотр разъясняющих роликов от Федеральной дирекции о сути проекта, о платформе для голосования и ее задачах, о роли волонтеров, работе с приложением, взаимодействии с жителями.

Второй этап планируется организовать очно. Кураторы получат теоретические и практические знания по работе с волонтёрами, а добровольцы познакомятся с объектами, участвующими в голосовании на территории муниципалитетов, научатся пользоваться платформой для голосования, а также получат опыт работы с аудиторией.

Напомним, что главной задачей волонтёров является привлечение жителей к голосованию в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также оказание помощи в регистрации на единой платформе.

В Нижегородской области к проекту присоединилось 913 человек, выразивших желание стать добровольцами.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", на новой федеральной платформе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на нижегородском портале "Голос За": golosza.ru. На нем будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать вопросы. Кроме того, будут работать горячие линии. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Благоустройство", "Расселение аварийных домов" и "Чистая вода".

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Теги:
Волонтеры Нацпроект
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