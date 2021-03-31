Волонтеров начали обучать по программе "Формирование комфортной городской среды"

Началось обучение волонтеров для помощи нижегородцам при голосовании за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всем волонтёрам предстоит пройти два этапа обучения. Первый этап включает в себя просмотр разъясняющих роликов от Федеральной дирекции о сути проекта, о платформе для голосования и ее задачах, о роли волонтеров, работе с приложением, взаимодействии с жителями.
Второй этап планируется организовать очно. Кураторы получат теоретические и практические знания по работе с волонтёрами, а добровольцы познакомятся с объектами, участвующими в голосовании на территории муниципалитетов, научатся пользоваться платформой для голосования, а также получат опыт работы с аудиторией.
Напомним, что главной задачей волонтёров является привлечение жителей к голосованию в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", а также оказание помощи в регистрации на единой платформе.
В Нижегородской области к проекту присоединилось 913 человек, выразивших желание стать добровольцами.
Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", на новой федеральной платформе. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на нижегородском портале "Голос За": golosza.ru. На нем будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать вопросы. Кроме того, будут работать горячие линии. Платформа предполагает комплексный подход к проведению голосования и сбору мнений жителей.
Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Благоустройство", "Расселение аварийных домов" и "Чистая вода".
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