100 тысяч детей приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе мусора

Всероссийский конкурс рисунков "Эколята за сортировку отходов и вторичное использование ресурсов" объединил таланты детей из 74 регионов России. В нем приняли участие более 100 тысяч юных художников из 8,5 тысячи школ, сообщает 360.ru.
Конкурс проходил с 19 мая по 15 декабря 2025 года и включал три этапа: региональный отбор, региональный тур и федеральный финал. Работы были разделены на две возрастные категории: для воспитанников детских садов и младших школьников. Участники должны были нарисовать сказочных персонажей Эколят, которые учат бережно относиться к природе, правильно обращаться с отходами и заниматься их раздельным сбором. По итогам региональных этапов в каждой группе были определены три победителя, которые получили памятные призы.
Наибольшее количество рисунков поступило из Кемеровской области, Республики Татарстан, Пермского края, Приморского края и Республики Дагестан.
Этот конкурс — часть всероссийских экологических инициатив "Эколята–Дошколята", "Эколята", "Юные защитники Природы" и общероссийской акции "Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы".
