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Общество

Юрий Шалабаев проинспектировал перекладку сетей на улицах Нижнего Новгорода

08 апреля 2021 17:43  [74] Общество
Юрий Шалабаев проинспектировал перекладку сетей на улицах Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев проинспектировал перекладку сетей на улицах Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более трех километров сетей переложит Нижегородский водоканал под объектами улично-дорожной сети, вошедшими в национальный проект "Безопасные качественные дороги" в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Ход работ по перекладке водопровода на улице Студеной в рамках инспекционной поездки проверил глава города Юрий Шалабаев.

Как рассказал генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков, в начале года на водоканале составляется график перекладок сетей водоснабжения и водоотведения, и ремонт трубопроводов под дорогами, попавшими в программу капитального ремонта, выполняется в приоритетном порядке. В 2021 году в план включены перекладки по 20 участкам на водопроводных сетях и 19 – на канализационных. На трех участках работы уже завершены.

"В этом году водоканал был вынужден на месяц-полтора начать раньше ремонтную программу, несмотря на то, что есть технические сложности – грунт еще не оттаял", – пояснил Павел Марков.

"На улице Студеной, необходимо выполнить ремонт водопровода диаметром 300 мм. Его техническое состояние требует замены, поскольку за последние годы здесь было две утечки. Раскопки частично ведутся вручную, так как присутствуют сторонние коммуникации: газопровод и линия связи. Это влияет и на общую продолжительность ремонта. Работы проходят в сложных условиях, с ограничением дорожного движения, поэтому я просил бы, чтобы жители и автомобилисты с пониманием отнеслись к задаче, которую на сегодняшний день решает водоканал", - добавил Павел Марков.

По словам Юрия Шалабаева, в этом году работы ресурсными организациями начаты заранее для того, чтобы обеспечить возможность вовремя выйти на работы дорожникам.

"Наша общая задача - все вовремя и качественно сделать к юбилею города, поэтому я поручил главам соответствующих департаментов, главам администраций районов обеспечить полную синхронизацию работ по благоустройству, по ремонту дорог с работой ресурсных организаций", – пояснил Юрий Шалабаев.

"У нас работает не только водоканал, но и энергетики, и "Теплоэнерго". В части капитального ремонта дорог обширная программа, только по национальному проекту БКД мы ремонтируем 26 участков. Производятся также работы по "Чистому небу", которые предусматривают уборку воздушных линий связи, есть работы по архитектурно-художественной подсветке. Это достаточно большой объем работ, которого в городе не было никогда", - рассказал глава города.

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Теги:
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