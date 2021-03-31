Директор нижегородской компании уклонился от уплаты 76 млн рублей налогов

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Прокуратурой Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 76 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следователи полагают, что 52-летний директор частной компании в 2015-2017 годах создавал фиктивный документооборот с организациями, не ведущими никакой хозяйственной деятельности и оформленными на подставных лиц.
Налоговые декларации с ложными сведениями директор направлял в налоговую инспекцию. Таким образом руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 76 млн рублей.
В отношении директора возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ). Максимальным наказанием за данное преступление, является лишение свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности.
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