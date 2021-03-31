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"Рыбацкую" зону создадут во время реконструкции на Юбилейном бульваре в Сормове

08 апреля 2021 19:04  [82] Общество
Юбилейный бульвар

Юбилейный бульвар

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Реконструкция Юбилейного бульвара началась в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с проектом благоустройства, на бульваре заменят покрытие и систему освещения. В ходе реконструкции создадут велодорожку с четырьмя велопарковками. Для отдыхающих будут установлены 25 скамеек и 24 урны, а также три качели с навесами.

Недалеко от пересечения бульвара с улицей Коперника будет организована "рыбацкая" зона. В этой части берега озера укрепят габионами.

На бульваре будет высажено 66 деревьев, среди которых ивы и клены, а также около двух тысяч кустарников.

Подрядчику необходимо завершить работы до 15 июля 2021 года.

Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в 2021 году в городе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет благоустроено 34 общественных пространства.

Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" в 2021 году. Голосование начнется 26 апреля и завершится 30 мая. "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Поэтому нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет, в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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