Мужчина погиб на пожаре в доме на ул.Циолковской 8 апреля Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина погиб на пожаре в доме на ул.Циолковской 8 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме №32 поступило в 17:56.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь. Площадь пожара составила 4 кв метра.

В 18:15 на месте возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность сейчас устанавливается.