Фото:
Мужчина погиб на пожаре в доме на ул.Циолковской 8 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме №32 поступило в 17:56.
Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь. Площадь пожара составила 4 кв метра.
В 18:15 на месте возгорания было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность сейчас устанавливается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+