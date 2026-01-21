Нижегородцы отправили 100 сообщений о пьяных водителях в новогодние каникулы Происшествия

100 сообщений о пьяных водителей поступило в Нижегородской области в новогодние праздники, сообщает pravda-nn.ru.

По данным регионального ГУ МВД, 17 из них подтвердились, удалось обнаружить 55 автомобилистов.

По результатам проверки 12 водителей оштрафовали за пьяную езду, четырех — за отказ от прохождения медосвидетельствования. Также в отношении одного водителя было возбуждено уголовное дело по факту повторной езды на машине в нетрезвом состоянии.

Всего с 1 по 11 января 2026 года сотрудники Госавтоинспекции поймали 300 пьяных водителей. 93 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 36 человек привлекли к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске поймали пьяного водителя, которые ездил на машине без капота и дверей.

Напомним также, что в 2025 году на дорогах региона из-за пьяных водителей погибли 11 человек.