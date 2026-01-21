Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 января 2026 17:36Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске
21 января 2026 17:02ДТП с перевертышем произошло на М-7 в Нижегородской области
21 января 2026 16:40Нижегородского экс-замгубернатора Валерия Англичанинова посадили на 6 лет
21 января 2026 16:23Нижегородцы отправили 100 сообщений о пьяных водителях в новогодние каникулы
21 января 2026 13:44Экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову продлили арест до 9 марта
21 января 2026 13:13Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин
21 января 2026 12:48В УТ МВД начали проверку после задержания нижегородского полицейского
21 января 2026 12:23Женщина погибла в аварии на трассе М-7 в Лысковском районе
21 января 2026 12:12ФСБ задержала нижегородского полицейского за разглашение гостайны
21 января 2026 10:47Умер второй сотрудник АНО "КРПП НО", попавший в ДТП под Арзамасом
Происшествия

Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске

21 января 2026 17:36 Происшествия
Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске

Стали известны новые детали инцидента, произошедшего на территории химического предприятия ООО "Синтез-ПКЖ" в Дзержинске. 

Напомним, 20 января 2026 года в 19:21 в размольно-дробильном отделении предприятия произошел хлопок при выполнении технологической операции. Во время загрузки смесителя порошком карбонильного железа произошло резкое высвобождение энергии, что привело к падению работника.

Пострадавшим оказался 38-летний аппаратчик смешивания 5 разряда. В результате происшествия он получил множественные травмы и переломы, а также перенес травматический шок. Состояние мужчины квалифицировано как тяжелое. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По информации Государственной инспекции труда, в момент инцидента возгорания не произошло. Однако хлопок был достаточно мощным, чтобы привести к серьезным последствиям для здоровья сотрудника.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование.

Специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы установить причины происшествия и возможные нарушения.

Ранее сообщалось, что сотрудник АНО "КРПП НО" умер в больнице после ДТП под Арзамасом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв Госинспекция труда Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 17:29Слесарь погиб от удара стремянки на нижегородском заводе "Сокол"
16 января 2026 13:59Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории
15 января 2026 16:47Плотник разбился насмерть, упав с 11-метровой высоты в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных