Появились подробности ЧП на химпредприятии в Дзержинске

Стали известны новые детали инцидента, произошедшего на территории химического предприятия ООО "Синтез-ПКЖ" в Дзержинске.

Напомним, 20 января 2026 года в 19:21 в размольно-дробильном отделении предприятия произошел хлопок при выполнении технологической операции. Во время загрузки смесителя порошком карбонильного железа произошло резкое высвобождение энергии, что привело к падению работника.

Пострадавшим оказался 38-летний аппаратчик смешивания 5 разряда. В результате происшествия он получил множественные травмы и переломы, а также перенес травматический шок. Состояние мужчины квалифицировано как тяжелое. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По информации Государственной инспекции труда, в момент инцидента возгорания не произошло. Однако хлопок был достаточно мощным, чтобы привести к серьезным последствиям для здоровья сотрудника.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато официальное расследование.

Специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы установить причины происшествия и возможные нарушения.

