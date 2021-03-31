Более 50 лет АПЗ выпускает системы автоматики ракетного двигателя - ИМ-16, ИМ-25 Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Более 50 лет Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) выпускает исполнительные механизмы системы автоматики ракетного двигателя – ИМ-16, ИМ-25. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, это изделие "космической" тематики предназначено для поддержки процентного соотношения топлива и окислителя в двигателе.

ИМ-16 производства АПЗ стал применяться в трехступенчатой ракете-носителе "Союз" и ее модификациях. ИМ-25 в количестве шести штук – в ракете-носителе тяжелого класса "Протон-М".

На сегодняшний день ИМ-16 входит в двигатель новейшей ракеты-носителя "Ангара" с экономичным, экологически чистым жидким топливом.

Конструкционный запас ИМ-16 позволил расширить диапазон рабочих температур привода с +50 градусов С до +65. Но самое главное, увеличился гарантийный срок службы привода с 10 до 15 лет.

На основании этих результатов АПЗ был выдан протокол разрешения применения ИМ-16 в составе ракетного двигателя "Ангары".

Этот важный для предприятия документ – результат работы команды в составе ведущих инженеров-конструкторов Валерия Полушкина и Светланы Тазаловой. В проведении испытаний также участвовали инженер-конструктор Александр Килячихин и представитель заказчика Татьяна Лопатникова.



По словам мастера цеха Александра Малькова, ИМ - изделие повышенной ответственности.

"Все операции, включая приготовление клеевых составов, контролируются БТК. Системы контроля выпуска ИМ-16, ИМ-25 имеют шифр "РК" – "ракетный комплекс". Поэтому все, кто задействован в его выпуске, даже из механических цехов, проходят ежегодную аттестацию по заводскому стандарту", - сказал он в заключение.