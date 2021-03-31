Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания направила почти тысяче должников за отопление и горячую воду (ГВС) уведомления о возможном аресте их автомобилей.

В список рассылки попали жители Дзержинска и Кстова, которые злостно не исполняли решение суда и не оплачивали долги. В ходе проверки выяснилось, что у многих из них в собственности две и более машины, а общее количество транспортных средств у должников - порядка одной тысячи пятисот.

Судебный приказ по неплательщикам уже направлен в работу приставам, которые вправе наложить арест* на автомобили, которые в дальнейшем могут быть реализованы, а денежные средства от их продажи пойдут в счет погашения долга.

В сообщении от компании неплательщикам напомнили, что в случае ареста автомобиля, кроме суммы задолженности за отопление и горячее водоснабжение (ГВС), всех судебных издержек и исполнительского сбора судебных приставов (а это 7% от всей суммы задолженности), они обязаны будут оплатить затраты на услуги эвакуатора для транспортировки автомобиля и стоимость хранения машины на штрафстоянке.

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" сообщает, что оплатить долг за отопление и ГВС необходимо до 20 апреля 2021 года. Если платеж не поступит в указанный срок, то компания будет вынуждена направить в службу судебных приставов требование об аресте транспортного средства должника.

"Подобные уведомления мы регулярно направляем неплательщикам. К сожалению, некоторые из них начинают решать вопрос с долгом, когда машина уже эвакуирована на штрафстоянку. Чтобы избежать этого, рекомендуем жителям Дзержинска и Кстова в кратчайшие сроки погасить задолженность, не дожидаясь прихода приставов", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.