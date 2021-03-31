инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 10:35  [25] Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый"
12 апреля 2021 10:22  [45] Горячую воду и свет частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода
12 апреля 2021 10:09  [85] Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав экспертсовета при ФАС
12 апреля 2021 09:41  [97] "Со знаменитого гагаринского "Поехали!" началась новая эра в развитии человечества", - Евгений Люлин
12 апреля 2021 09:25  [86] Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление
12 апреля 2021 09:12  [82] "Развитие космической отрасли - одна из важнейших государственных задач России", - Глеб Никитин
12 апреля 2021 00:01  [1125] Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе
11 апреля 2021 17:17  [194] Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста
11 апреля 2021 15:09  [257] Комсомольское шоссе приводят в порядок 11 апреля
11 апреля 2021 14:46  [185] Газоны на улице Коминтерна очищают от мусора
Общество

Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление

12 апреля 2021 09:25  [86] Общество

Фото: пресс-служба компании

Около 1 500 машин могут быть арестованы в Дзержинске и Кстове за долги за отопление. Об этом сообщает Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, компания направила почти тысяче должников за отопление и горячую воду (ГВС) уведомления о возможном аресте их автомобилей.

В список рассылки попали жители Дзержинска и Кстова, которые злостно не исполняли решение суда и не оплачивали долги. В ходе проверки выяснилось, что у многих из них в собственности две и более машины, а общее количество транспортных средств у должников - порядка одной тысячи пятисот.

Судебный приказ по неплательщикам уже направлен в работу приставам, которые вправе наложить арест* на автомобили, которые в дальнейшем могут быть реализованы, а денежные средства от их продажи пойдут в счет погашения долга.

В сообщении от компании неплательщикам напомнили, что в случае ареста автомобиля, кроме суммы задолженности за отопление и горячее водоснабжение (ГВС), всех судебных издержек и исполнительского сбора судебных приставов (а это 7% от всей суммы задолженности), они обязаны будут оплатить затраты на услуги эвакуатора для транспортировки автомобиля и стоимость хранения машины на штрафстоянке.

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" сообщает, что оплатить долг за отопление и ГВС необходимо до 20 апреля 2021 года. Если платеж не поступит в указанный срок, то компания будет вынуждена направить в службу судебных приставов требование об аресте транспортного средства должника.

"Подобные уведомления мы регулярно направляем неплательщикам. К сожалению, некоторые из них начинают решать вопрос с долгом, когда машина уже эвакуирована на штрафстоянку. Чтобы избежать этого, рекомендуем жителям Дзержинска и Кстова в кратчайшие сроки погасить задолженность, не дожидаясь прихода приставов", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph