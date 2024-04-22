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Общество

Нижегородским школьникам на "Уроке цифры" расскажут о работе электронной коммерции

02 мая 2024 15:03  [130] Общество

Нижегородские школьники узнают как функционирует электронная коммерция. Как сообщает Минцифры, с 6 по 31 мая на платформе всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" пройдет урок от Ozon Tech.

Ежегодный проект реализует  АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры России совместно с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. 

Урок, который посвящен технологиям в интернет-торговле, будет состоять из нескольких блоков разного уровня сложности, которые рассчитаны на школьников разных возрастов. 

По сюжету, школьники проводят летние каникулы вместе с персонажем Гошей в деревне. В дали от города, они не могут приобрести привычные для себя товары. Поэтому вернувшись в город, они решают создать создать собственный маркетплейс, чтобы все, кто живет в деревни смогли покупать любые товары. А производители смогли продавать свои товары по всей стране.

Благодаря интерактивным симуляторам школьники смогут испытать себя в роли аналитиков, программистов и тестировщиков. Им предстоит провести анализ рынка и интересов покупателей, разобраться  с основами программирования, а также справиться с высокой нагрузкой на сайт и тестированием нештатных ситуаций. В завершении обучения учащихся предстоит пройти игру, где им нужно будет "запрограммировать" курьера и посоревноваться в создании самого короткого маршрута, чтобы посылки попали к получателям как можно быстрее.

Для учителей разработаны методические материалы, которые окажут помощь в проведении урока с использованием тренажеров и в офлайн-формате без доступа к интернету.

Благодаря "Уроку цифры" школьники узнают об основных ИТ-специальностях.По словам гендиректора АНО "Цифровая экономика" Сергея Плуготаренко, новый урок расскажет школьникам, как устроена работа маркетплейсов, как анализируются интересы покупателей. 

Ранее сообщалось, что на "Уроках цифры" нижегородским школьникам рассказали о квантовых технологиях в медицине

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Теги:
Минцифры Технологии школьники
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