Замначальника исправительной колонии в Лукоянове уволен за нарушение режимных требований

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Заместитель начальника ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области (г. Лукоянов) уволен за нарушение режимных требований на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Совместная проверка прокуратуры с сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области установила, что в январе 2021 года на территорию колонии на служебном автомобиле провезли коробки с продуктами. Об этом один из осужденных, отбывающих наказание длительное время, договорился с замначальника колонии. Досмотр надлежащим образом проведен не был. В дальнейшем продукты распределили по отрядам колонии.
По данному факту начальнику регионального ГУФСИН внесено представление. По результатам его рассмотрения к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены шесть сотрудников. Заместителя начальника колонии уволили в связи с нарушением условий контракта.
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