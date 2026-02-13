Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы управления учета и распределения жилья администрации Кстовского района. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Нижегородской области. По данным ведомства, чиновница из личной заинтересованности незаконно заключила договор социального найма с человеком, который не состоял в числе нуждающихся в жилье.

Как уточнили в региональном управлении СК, в апреле 2025 года обвиняемая, действуя по доверенности администрации Кстовского муниципального округа (напомним, он вошел в состав Нижнего Новгорода в конце марта прошлого года), подписала договор на предоставление жилого помещения. Следствие считает, что она осознавала незаконность своих действий и дала указание предоставить документы, в том числе с подложными сведениями. В результате это жилье не смогли получить те, кто действительно в нем нуждаются, включая детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также жителей аварийных домов.

Возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В УФСБ также проводят мероприятия по выявлению возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

