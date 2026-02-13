Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 февраля 2026 16:39Экс-главу нижегородского управления Росимущества отправили под домашний арест
13 февраля 2026 16:26Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья
13 февраля 2026 16:05Второй случай за день: наледь с козырька травмировала ребенка на Автозаводе
13 февраля 2026 15:43Число пострадавших при падении наледи нижегородских детей выросло до 6
13 февраля 2026 15:35Нижегородский СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детей
13 февраля 2026 14:47Пятеро детей пострадали в центре Нижнего Новгорода из‑за схода наледи
13 февраля 2026 12:00Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе
13 февраля 2026 11:00Нижегородец избил 72-летнего деда чагой: возбуждено уголовное дело
13 февраля 2026 10:46Еще одного уроженца Нижегородской области внесли в перечень террористов
13 февраля 2026 07:47Поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде: что известно
Происшествия

Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья

13 февраля 2026 16:26 Происшествия
Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы управления учета и распределения жилья администрации Кстовского района. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Нижегородской области. По данным ведомства, чиновница из личной заинтересованности незаконно заключила договор социального найма с человеком, который не состоял в числе нуждающихся в жилье.

Как уточнили в региональном управлении СК, в апреле 2025 года обвиняемая, действуя по доверенности администрации Кстовского муниципального округа (напомним, он вошел в состав Нижнего Новгорода в конце марта прошлого года), подписала договор на предоставление жилого помещения. Следствие считает, что она осознавала незаконность своих действий и дала указание предоставить документы, в том числе с подложными сведениями. В результате это жилье не смогли получить те, кто действительно в нем нуждаются, включая детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также жителей аварийных домов. 

Возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В УФСБ также проводят мероприятия по выявлению возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Превышение полномочий Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 17:46Около 50 млн рублей нашли в коттедже у и.о. главврача нижегородской ГКБ №33
11 февраля 2026 18:49ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 18:43Нижегородский депутат Колыванов получил 4,5 года за мошенничество
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных