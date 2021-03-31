Банк "Открытие" опубликовал прогноз по курсу доллара на предстоящую неделю Экономика

Экономист аналитического управления "Открытие Research" Андрей Никандров прокомментировал прогноз по курсу доллара на предстоящую неделю.

"На этой неделе можно ожидать небольшого ослабления рубля относительно текущих уровней, курс будет находиться в диапазоне 76-78,5 рублей за доллар", - сказал специалист.

"Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации – конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса на прошлой неделе. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится", - считает аналитик.

"Вместе с тем фундаментально рубль выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций", - подытожил Андрей Никандров.