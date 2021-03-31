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Эксперты ФоРГО обсудят эволюцию процедуры наблюдения на выборах 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.
Согласно информации, дискуссия пройдет совместно с Общественной палатой Нижегородской области.
Тема круглого стола: "Наблюдение за выборами: практика и институты". Мероприятие посвящено предстоящим выборам в Госдуму и Заксобрание региона в 2021 году.
Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:
"Новейшая политическая история показывает, что значимым вопросом выборов является доверие к ним населения. Дефицит легитимности нередко запускает процессы, приводящие к социально-политической дестабилизации и снижению качества жизни в стране. Определению и оценке эффективности комплекса мер, средств и инструментов, обеспечивающих легитимность выборов, и будет посвящена апрельская встреча экспертов ФоРГО", - отмечается в сообщении организаторов.
К участию в дискуссии приглашены известные нижегородские эксперты – политологи, социологи, юристы и политические обозреватели.
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