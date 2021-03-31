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Политика

Эксперты ФоРГО обсудят эволюцию процедуры наблюдения на выборах

12 апреля 2021 13:28  [33] Политика

Фото: пресс-служба ФоРГО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты ФоРГО обсудят эволюцию процедуры наблюдения на выборах 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества.

Согласно информации, дискуссия пройдет совместно с Общественной палатой Нижегородской области.

Тема круглого стола: "Наблюдение за выборами: практика и институты". Мероприятие посвящено предстоящим выборам в Госдуму и Заксобрание региона в 2021 году.

Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:

  1. Легальность и легитимность выборов.
  2. Реализация принципов транспарентности выборов и медиатизация избирательных процессов.
  3. Институт наблюдателей как инструмент легитимизации избирательных процессов.

"Новейшая политическая история показывает, что значимым вопросом выборов является доверие к ним населения. Дефицит легитимности нередко запускает процессы, приводящие к социально-политической дестабилизации и снижению качества жизни в стране. Определению и оценке эффективности комплекса мер, средств и инструментов, обеспечивающих легитимность выборов, и будет посвящена апрельская встреча экспертов ФоРГО", - отмечается в сообщении организаторов.

К участию в дискуссии приглашены известные нижегородские эксперты – политологи, социологи, юристы и политические обозреватели.

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