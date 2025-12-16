  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 декабря 2025 06:00Избирком утвердил новую схему округов в Нижегородской области
15 декабря 2025 18:12Захар Прилепин: "СВО в ближайшей перспективе не закончится"
15 декабря 2025 14:55Шалабаев отчитался по выполнению нацпроектов в Нижнем Новгороде за 2025 год
12 декабря 2025 19:13Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
12 декабря 2025 16:29Опыт развития территорий обсудили в Якутии на Всероссийском форуме
11 декабря 2025 15:58Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры"
11 декабря 2025 11:58Нижегородские депутаты предложили усилить контроль за управляющими компаниями
11 декабря 2025 09:53Евгений Люлин подчеркнул важность укрепления межрегиональных связей с Узбекистаном
10 декабря 2025 19:11Бузин назначен руководителем УАТК Нижнего Новгорода
10 декабря 2025 15:19Артём Кавинов: "В каждой капитально отремонтированной школе всё выполнено по современным стандартам"
Политика

Избирком утвердил новую схему округов в Нижегородской области

16 декабря 2025 06:00 Политика
Избирком утвердил новую схему округов в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области официально утвердила обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на выборах в Законодательное собрание в 2026 году. Документ, опубликованный на сайте избиркома, заменил действующую с 2016 года систему. Изменения затронули как границы округов, так и их нумерацию.

Серьезные коррективы произошли, в частности, в округе №9. Ранее он включал Приокский район, Новинский сельсовет и часть Автозаводского района. Теперь из него исключили автозаводскую часть — дома по проспекту Бусыгина, улицам Борской, Бурденко, Васнецова, Васильева, Газовской, Детской, Дружаева и Дьяконова. Эти территории теперь относятся к округу №2.

Значительное изменение коснулось Кстовского района. Он станет округом №10 вместо прежнего №20. В связи с этим произошёл сдвиг нумерации для округов с 10-го по 20-й. Например, Дзержинск теперь представлен округами №11 и №12 (включая микрорайон Желнино), тогда как раньше это были округа №10 и №11.

Из округа №15 (теперь №16) исключили город Первомайск, оставив в его составе Саров и Дивеевский округ. Сам Первомайск включили в состав нового округа №18, куда также вошли Вадский, Лукояновский, Починковский и Шатковский округа. Ранее эти территории относились к округу №17.

При этом округа с номерами от 21 до 25 остались без изменений как по составу, так и по нумерации.

Наибольшее количество избирателей теперь сосредоточено в округе №1 — 117,8 тысячи человек. Он охватывает часть Автозаводского района. Самым малочисленным по числу избирателей стал округ №20 — 79 тысяч человек. В его состав вошли Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский и Спасский муниципальные округа.

Ранее сообщалось, что перед выборами 2026 года в Нижегородской области меняется схема округов. Напомним также, что в Нижегородской области насчитывается свыше 2,4 млн избирателей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Голосование Избирком
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 11:56Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области
06 октября 2025 16:37Нижегородские общественники обсудили результаты независимого наблюдения на муниципальных выборах
25 сентября 2025 13:50Новые председатели возглавили советы депутатов в округах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных