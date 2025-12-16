Избирком утвердил новую схему округов в Нижегородской области Политика

Фото: Кира Мишина

Избирательная комиссия Нижегородской области официально утвердила обновленную схему избирательных округов, которая будет применяться на выборах в Законодательное собрание в 2026 году. Документ, опубликованный на сайте избиркома, заменил действующую с 2016 года систему. Изменения затронули как границы округов, так и их нумерацию.

Серьезные коррективы произошли, в частности, в округе №9. Ранее он включал Приокский район, Новинский сельсовет и часть Автозаводского района. Теперь из него исключили автозаводскую часть — дома по проспекту Бусыгина, улицам Борской, Бурденко, Васнецова, Васильева, Газовской, Детской, Дружаева и Дьяконова. Эти территории теперь относятся к округу №2.

Значительное изменение коснулось Кстовского района. Он станет округом №10 вместо прежнего №20. В связи с этим произошёл сдвиг нумерации для округов с 10-го по 20-й. Например, Дзержинск теперь представлен округами №11 и №12 (включая микрорайон Желнино), тогда как раньше это были округа №10 и №11.

Из округа №15 (теперь №16) исключили город Первомайск, оставив в его составе Саров и Дивеевский округ. Сам Первомайск включили в состав нового округа №18, куда также вошли Вадский, Лукояновский, Починковский и Шатковский округа. Ранее эти территории относились к округу №17.

При этом округа с номерами от 21 до 25 остались без изменений как по составу, так и по нумерации.

Наибольшее количество избирателей теперь сосредоточено в округе №1 — 117,8 тысячи человек. Он охватывает часть Автозаводского района. Самым малочисленным по числу избирателей стал округ №20 — 79 тысяч человек. В его состав вошли Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский и Спасский муниципальные округа.

Ранее сообщалось, что перед выборами 2026 года в Нижегородской области меняется схема округов. Напомним также, что в Нижегородской области насчитывается свыше 2,4 млн избирателей.