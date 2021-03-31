Пенсионер на Бору поджег дом с супругой, но сам погиб в огне Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пенсионер из деревни Яблонное Борского района Нижегородской области поджег дом, в котором находилась его супруга. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Женщина смогла спастись из горящего здания, а пенсионера нашли погибшим после того, как потушили пожар.

Несчастный случай произошел вечером 8 апреля этого года. Следователи полагают, что 72-летний пенсионер разлил в кухне канистру бензина и поджег дом. Его 71-летняя супруга, выбравшись из горящего строения, госпитализирована в больницу с ожогами 60% тела.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). В СК добавили, что у мужчины были проблемы со здоровьем.