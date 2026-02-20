Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове

Фото:
В Павлове пациент с инфарктом напал на сотрудников Окского межрайонного медицинского центра. Инцидент произошел ночью в реанимационном отделении, сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василия Приказнова, мужчина атаковал дежурный медицинский персонал вскоре после госпитализации.
В результате нападения медицинская сестра получила перелом носа. У врача зафиксированы ушибы различной степени тяжести.
Так как оба пострадавших сотрудника состоят в профсоюзе, средства на лечение и последующую реабилитацию будут выделены как первичной профсоюзной организацией больницы, так и региональным профсоюзом работников здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за нападения на медиков.
