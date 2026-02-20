Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Происшествия

Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове

20 февраля 2026 11:45 Происшествия
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове

Фото: Александр Воложанин

В Павлове пациент с инфарктом напал на сотрудников Окского межрайонного медицинского центра. Инцидент произошел ночью в реанимационном отделении, сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам председателя Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василия Приказнова, мужчина атаковал дежурный медицинский персонал вскоре после госпитализации.

В результате нападения медицинская сестра получила перелом носа. У врача зафиксированы ушибы различной степени тяжести.

Так как оба пострадавших сотрудника состоят в профсоюзе, средства на лечение и последующую реабилитацию будут выделены как первичной профсоюзной организацией больницы, так и региональным профсоюзом работников здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ужесточить наказание за нападения на медиков.

