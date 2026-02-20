Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
19 февраля 2026 19:37
59 человек пострадали в ДТП с курьерами в Нижнем Новгороде в 2025 году
19 февраля 2026 18:29
Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО
19 февраля 2026 15:47
Более 1 млрд рублей взыщут с нижегородского дорожного картеля
19 февраля 2026 11:00
Вместо срока — штраф: экс-главе Советского района Исаеву смягчили приговор
19 февраля 2026 09:59
Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения
18 февраля 2026 19:40
Нижегородцы озолотили мошенников почти на 34 млн рублей
18 февраля 2026 19:16
Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 17:38
Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за неуборки снега в Пильне
Происшествия

44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде

20 февраля 2026 09:26 Происшествия
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде

Фото: УГИБДД России по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы УГИБДД России по региону, авария случилась 19 февраля около 17:45 в районе дома № 17 по улице Ясной.

Установлено, что 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Haval.

В результате удара водитель Lada Granta скончался на месте происшествия от травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 59 человек погибли в ДТП с участием электровелосипедов в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

18 февраля 2026 19:16
Трактор переехал пешехода в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 14:25
Массовое ДТП парализовало движение на съезде к метромосту в Нижнем Новгороде
18 февраля 2026 09:57
Нижегородка пострадала в лобовом ДТП на Борском мосту
