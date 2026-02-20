44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде

Фото:
Смертельное ДТП произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы УГИБДД России по региону, авария случилась 19 февраля около 17:45 в районе дома № 17 по улице Ясной.
Установлено, что 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Haval.
В результате удара водитель Lada Granta скончался на месте происшествия от травм.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 59 человек погибли в ДТП с участием электровелосипедов в Нижнем Новгороде.
