44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: УГИБДД России по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы УГИБДД России по региону, авария случилась 19 февраля около 17:45 в районе дома № 17 по улице Ясной.

Установлено, что 44-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем Haval.

В результате удара водитель Lada Granta скончался на месте происшествия от травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

