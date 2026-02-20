Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело Происшествия

В Чкаловском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении компании "Силициум", которая задолжала своим сотрудникам 2,3 млн рублей. Работники не получали зарплату на протяжении трех месяцев — с октября 2025 года по январь 2026 года. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Как указали в ведомстве, 13 сотрудников компании были вынуждены находиться без заработанных средств, которые направлялись для нужд организации.

Материалы проверки были рассмотрены, после чего в отношении руководства фирмы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК РФ ("полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации"). Прокуратура также внесла представление директору компании.

Защита прав работников находится под контролем прокуратуры Чкаловского района.

Ранее сообщалось, что нижегородскому заводу выдали предостережение из-за долга в 10 млн рублей перед сотрудниками. А в Выксе возбудили дело после продолжительной невыплаты зарплаты сотруднику фирмы.