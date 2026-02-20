Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки Происшествия

Фото: УФСБ России по ФСВН

В Нижегородской области вынесен приговор трем бывшим военнослужащим 94-й дивизии Росгвардии, дислоцированной в Сарове. Об этом сообщили в УФСБ России по войскам национальной гвардии.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2021 год командир дивизии Токаренко, его помощник по кадровой работе Франкин и офицер отделения боевой подготовки Гуляев получали денежные вознаграждения от подчиненных.

По данным ведомства, деньги передавались за содействие в переводе к новым местам службы и продвижении по службе. Всего взятки были получены от 18 военнослужащих, а их общая сумма превысила миллион рублей.

В отношении обвиняемых возбудили 13 уголовных дел по пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки с вымогательством, в составе организованной группы и в крупном размере.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал фигурантов виновными и назначил им реальные сроки лишения свободы.

Командир дивизии получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Его помощнику назначено 12 лет лишения свободы со штрафом 12 млн рублей. Третий осужденный получил 10 лет колонии и штраф в размере 4 млн рублей.

Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

