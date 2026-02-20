На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2026 16:33
Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов
20 февраля 2026 15:27
Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
20 февраля 2026 14:17
Эксклюзив
Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 10:45
Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
Происшествия

Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки

20 февраля 2026 15:27 Происшествия
Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки

Фото: УФСБ России по ФСВН

В Нижегородской области вынесен приговор трем бывшим военнослужащим 94-й дивизии Росгвардии, дислоцированной в Сарове. Об этом сообщили в УФСБ России по войскам национальной гвардии.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2021 год командир дивизии Токаренко, его помощник по кадровой работе Франкин и офицер отделения боевой подготовки Гуляев получали денежные вознаграждения от подчиненных.

По данным ведомства, деньги передавались за содействие в переводе к новым местам службы и продвижении по службе. Всего взятки были получены от 18 военнослужащих, а их общая сумма превысила миллион рублей.

В отношении обвиняемых возбудили 13 уголовных дел по пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки с вымогательством, в составе организованной группы и в крупном размере.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал фигурантов виновными и назначил им реальные сроки лишения свободы.

Командир дивизии получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Его помощнику назначено 12 лет лишения свободы со штрафом 12 млн рублей. Третий осужденный получил 10 лет колонии и штраф в размере 4 млн рублей.

Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Росгвардия ФСБ
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 15:37
Полковник Росгвардии Бусыгин арестован за взятку в 6 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных