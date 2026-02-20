Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области активизировались мошенники, использующие фейковые аккаунты сотрудников полиции. Информацию об этом распространил Telegram-канал "Полковник Трифонов".

На этот раз злоумышленники создали поддельный аккаунт Виктора Бортожинова, заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, отвечающего за кадровую работу.

Аферисты рассылали сообщения, утверждая, что в управлении проходит проверка, и фамилия получателя включена в список лиц, которым предстоит беседовать с неким проверяющим "Черных А.В.". Пользователям настойчиво рекомендовали дождаться важного звонка. Чтобы выглядеть убедительнее, аферисты могли сопровождать сообщения видеороликами без звука с изображениями реального руководителя.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют нижегородцам проявлять бдительность, не общаться с подозрительными пользователями и не выдавать личные данные. Такие рассылки являются обманом и направлены на кражу персональных данных или денег.

Ранее стало известно, что аферисты создали фейковые рабочие чаты для обмана жителей Нижегородской области. Также сообщалось о фальшивом аккаунте главы Автозавода Александра Нагина, который заметили в соцсетях.