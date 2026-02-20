Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2026 17:26
Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД
20 февраля 2026 16:33
Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов
20 февраля 2026 15:27
Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
20 февраля 2026 14:17
Эксклюзив
Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 10:45
Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД

20 февраля 2026 17:26 Происшествия
Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области активизировались мошенники, использующие фейковые аккаунты сотрудников полиции. Информацию об этом распространил Telegram-канал "Полковник Трифонов".

На этот раз злоумышленники создали поддельный аккаунт Виктора Бортожинова, заместителя начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, отвечающего за кадровую работу.

Аферисты рассылали сообщения, утверждая, что в управлении проходит проверка, и фамилия получателя включена в список лиц, которым предстоит беседовать с неким проверяющим "Черных А.В.". Пользователям настойчиво рекомендовали дождаться важного звонка. Чтобы выглядеть убедительнее, аферисты могли сопровождать сообщения видеороликами без звука с изображениями реального руководителя.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют нижегородцам проявлять бдительность, не общаться с подозрительными пользователями и не выдавать личные данные. Такие рассылки являются обманом и направлены на кражу персональных данных или денег.

Ранее стало известно, что аферисты создали фейковые рабочие чаты для обмана жителей Нижегородской области. Также сообщалось о фальшивом аккаунте главы Автозавода Александра Нагина, который заметили в соцсетях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
