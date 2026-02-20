На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
20 февраля 2026 16:33
Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов
20 февраля 2026 15:27
Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
20 февраля 2026 14:17
Эксклюзив
Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 10:45
Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов

Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов

Фото: сайт Росфинмониторинга

В перечень террористов и экстремистов, размещенный на официальном сайте Росфинмониторинга, внесены еще два уроженца Нижегородской области.

Список пополнили 18-летний Алексей Друзин, родившийся в Кулебаках, и 16-летний уроженец Нижнего Новгорода Сергей Бреев.

Причины их включения в реестр не уточняются.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних предстанут перед судом по делу о теракте на железной дороге в Нижегородской области.

Теги:
Терроризм Экстремизм
