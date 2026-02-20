Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов Происшествия

В перечень террористов и экстремистов, размещенный на официальном сайте Росфинмониторинга, внесены еще два уроженца Нижегородской области.

Список пополнили 18-летний Алексей Друзин, родившийся в Кулебаках, и 16-летний уроженец Нижнего Новгорода Сергей Бреев.

Причины их включения в реестр не уточняются.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних предстанут перед судом по делу о теракте на железной дороге в Нижегородской области.