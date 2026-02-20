Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития" Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В ГУ МВД по Нижегородской области раскрыли подробности уголовного дела в отношении руководителя АНО "Институт демографического развития" Евгения Журавлева.

По версии следствия, в 2025 году он поручил сотруднику внести в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанных часах. Как считают правоохранители, фактически руководитель не исполнял служебные обязанности в указанном объеме, однако заработную плату получал в полном размере.

Ущерб, причиненный профильному министерству, предварительно оценивается минимум в 350 тысяч рублей.

На основании материалов проверки управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В рамках расследования в АНО прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Ранее в минсоцразвития и семейной политики Нижегородской области, а также в АНО "Институт демографического развития" заявляли, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Организация продолжает работу в штатном режиме.