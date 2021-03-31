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Политика

Евгений Люлин принимает участие в заседании Ассоциации законодательных органов ПФО

13 апреля 2021 10:31  [57] Политика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин принимает участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, заседание проходит 13 апреля в Саранске.

Одним из основных вопросов повестки дня является совершенствование нормативного правового регулирования мероприятий по повышению производительности труда, в том числе в части реализации мер государственной поддержки в этой сфере.

В своем выступлении Евгений Люлин расскажет своим коллегам, руководителям региональных парламентов, о нижегородском опыте работы по повышению производительности труда на предприятиях области.

Вот уже три года, с декабря 2017-го, в Нижегородской области, совместно со специалистами государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ведется работа по повышению эффективности всех сфер деятельности на основе принципов и философии бережливого производства.

Нижегородская область была одной из первых в стране, где заработал проект "Эффективный регион". С первых шагов его реализации началась работа сразу по семи направлениям: промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование, социальная защита, государственное и муниципальное управление.

Также участники заседания Ассоциации законодателей ПФО посетят в Саранске промышленные предприятия и объекты социальной сферы.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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