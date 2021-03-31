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Прокуратура обязала мэрию Сарова оборудовать 154 площадки для складирования ТКО. Об этом сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура.
Согласно информации, ведомством была проведена проверка законодательства об отходах производства и потребления.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований закона администрацией города Саров не обеспечено достаточное количество площадок для твердых коммунальных отходов.
В этой связи в адрес администрации Сарова было внесено представление. В связи с тем, что нарушения закона не были устранены, прокурор обратился в суд. Решением Саровского горсуда требования прокурора удовлетворены.
Теперь мэрия города обязана оборудовать 154 площадки для складирования твердых отходов.
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