Прокуратура обязала мэрию Сарова оборудовать 154 площадки для складирования ТКО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура обязала мэрию Сарова оборудовать 154 площадки для складирования ТКО. Об этом сообщает Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура.

Согласно информации, ведомством была проведена проверка законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований закона администрацией города Саров не обеспечено достаточное количество площадок для твердых коммунальных отходов.

В этой связи в адрес администрации Сарова было внесено представление. В связи с тем, что нарушения закона не были устранены, прокурор обратился в суд. Решением Саровского горсуда требования прокурора удовлетворены.

Теперь мэрия города обязана оборудовать 154 площадки для складирования твердых отходов.