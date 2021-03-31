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Общество

"Школа №3 в городе Лысково должна открыться после капремонта к новому учебному году", - Евгений Люлин

13 апреля 2021 12:00  [63] Общество

"Школа №3 в городе Лысково должна открыться после капремонта к новому учебному году", - заявил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в ходе визита в Лысковский муниципальный округ.

По его инициативе было проведено совещание по контролю за ходом работ по капитальному ремонту школы №3 в г. Лысково с участием представителей регионального министерства образования, науки и молодежной политики, руководства школы, подрядчиков и проектантов.

Капитальный ремонт школы №3 в городе Лысково проводится в рамках областной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Заключен муниципальный контракт на сумму 137 млн рублей, в 2020 году расходы составили 70,6 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО "Стройальянс".

Финансирование ведется за счет средств областного бюджета и бюджета Лысковского округа. Срок выполнения работ – до 31 августа 2021 года.

Евгений Люлин обратил внимание участников совещания на то, что необходимо обеспечить своевременное выполнение работ на объекте. В ходе совещания также обсуждался перечень дополнительных работ, которые необходимо выполнить – это благоустройство территории, ограждение периметра школы, обновление хозяйственных построек.

"У нас состоялся серьезный разговор. Все финансовые вопросы решены, недавно было выделено дополнительно еще 45 млн рублей на оборудование для школы. Задача – открыть школу №3 в городе Лысково после капитального ремонта к новому учебному году", - подчеркнул Евгений Люлин.

Кроме того, Евгений Люлин принял участие в совещании, посвященном итогам 2020 года в Лысковском округе.

"Район достаточно стабильный, занимает 9 место в Нижегородской области по социально-экономическому развитию. Результаты хорошие, промышленность удалось удержать на устойчивых позициях, сельское хозяйство отработало даже с плюсом в такой сложный коронавирусный период. В целом все показатели очень неплохие, но есть и некоторые задачи, в частности связанные с дальнейшим увеличением средней заработной платы. В Лысковском районе огромный пласт дополнительных возможностей для развития", - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Школы
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