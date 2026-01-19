Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество
19 января 2026 16:05Воробьёв заявил, что система поддержки бойцов СВО должна работать безотказно
19 января 2026 15:45Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах
19 января 2026 15:23"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости
19 января 2026 14:4816 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области
19 января 2026 14:18Экспертиза отклонила проект школы для талантливых детей на Бору
19 января 2026 13:58Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными
19 января 2026 13:20Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий
19 января 2026 13:09Бороться с визуальным шумом в Нижегородской области будут с учетом опыта Пекина
19 января 2026 12:58Нижегородцы могут поддержать Глеба Никитина в народном голосовании "Знание.Премия"
19 января 2026 12:27Более 8 тысяч нижегородцев окунулись в прорубь на Крещение
Общество

Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах

19 января 2026 15:45 Общество
Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах

Фото: Александр Воложанин

В поездах ОАО "РЖД" сохраняются сложности с подключением к Wi-Fi. Однако, как выяснилось, в настоящее время ведется работа по повышению качества мобильной связи и интернета на ж/д маршрутах. 

Особое внимание планируется уделить направлениям Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, а также маршрутам, ведущим к южным курортам страны, и др.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин сообщил ТАСС, что в целях совершенствования цифровой инфраструктуры в поездах реализуются пилотные проекты, в том числе с применением спутниковых технологий и железнодорожных сетей связи. В числе опробованных решений — технология программируемых универсальных SIM-карт (Multisim), позволяющая повысить устойчивость и скорость подключения.

"Приоритетным остается повышение уровня комфорта пассажиров и эффективности работы поездного персонала за счет создания устойчивой и высокоскоростной цифровой среды в поездах. Однако на данном этапе подобные проекты требуют большого количества не только человеческих, но и технических ресурсов. Поэтому говорить о сроках реализации повсеместно пока преждевременно", - заявил глава Минтранса.

Добавим, что нижегородцы то и дело жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Как объяснили власти, ограничения связаны с обеспечением безопасности при атаках БПЛА.

Теги:
Интернет Минтранс РЖД
