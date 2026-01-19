10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Еще четыре дома изымают в рамках проекта КРТ на Генкиной

19 января 2026 19:00 Общество
Еще четыре дома планируют изъять в рамках проекта КРТ на Генкиной

Четыре жилых дома с прилегающими участками будут изъяты для реализации проекта комплексного развития территории в районе улицы Генкиной в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального минимущества Сергей Баринов 16 января 2026 года.

Под изъятие попадают домовладения №№ 10, 10А, 10Б и 12 по улице Оранжерейной. Общая площадь участков составляет около 2300 квадратных метров. Один из объектов находится в частной собственности, остальные — в долевой. В числе совладельцев здания № 10Б значится компания "Нижлидерстрой".

В течение января региональное минимущества направит владельцам этих объектов копии постановления. Инвестор проекта обязан провести оценку стоимости изымаемой недвижимости и выйти на соглашение с собственниками. После этого им будут предоставлены проекты договоров, предусматривающих условия изъятия и размер компенсации.

Если договориться с владельцами не удастся, застройщик — ООО СЗ "Норд-Инвест" — обратится в суд.

Кроме того, в Росреестре будет зарегистрирован переход прав собственности на объекты.

Контроль за исполнением распоряжения министр Баринов оставил за собой.

Напомним, осенью 2025 года в районе КРТ на Генкиной уже снесли несколько ветхих домов. По проекту здесь построят несколько высотных домов, а также детский сад.

Ранее сообщалось, что краснодарский застройщик реализует проект КРТ в Новинках стоимостью 100 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Имущество КРТ Строительство
