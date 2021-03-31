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Бизнес

Банк "Открытие" увеличивает ставки по вкладам в рублях

13 апреля 2021 12:47  [112] Бизнес

Банк "Открытие" увеличивает ставки по вкладам в рублях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 5% годовых при получении процентов в конце срока (по вкладу "Весенний").

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка" со ставкой 4.3% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.5%).

Также на 0,2-0,25 п.п. увеличены процентные ставки по вкладам "Надежный", "Активное пополнение", "Свободное управление", "Основной доход".

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

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Теги:
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