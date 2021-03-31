Нижегородский водоканал к началу лета благоустроит 840 объектов Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Нижегородский водоканал до конца мая выполнит благоустройство участков, попавших под плановые и аварийные работы с раскопками за прошедшие осень-зиму. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Благоустройство в летнем варианте включает восстановление дорожного покрытия, тротуаров, отмостков, брусчатки, настил газонов, восстановление плодородного слоя почвы, установку бордюров.

Начальник производственного управления АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отмечает, что очередность выполнения работ определяется исходя из удаленности места, где производились раскопки, от центральных и видовых мест.

"В первую очередь благоустраиваются объекты, находящиеся в видовых местах (скверы, парки, площади) и на центральных дорогах. Следом - районные дороги. Затем будут восстановлены газоны, тротуары и дворовые проезды. Одновременно работы будут вестись на 20 – 25 объектах, планируется задействовать более 100 рабочих и 40-45 единиц специализированной техники. Все работы завершим к 1 июня", - рассказал Алексей Доронин.

За полтора месяца Нижегородскому водоканалу предстоит благоустроить 840 объектов. В том числе будет уложено более 10 тысяч кв метров асфальтобетонного покрытия, благоустроено 162 кв метра тротуаров в брусчатке, восстановлено около 24 тысяч кв метров плодородного слоя почвы на участках с зелеными насаждениями (газоны), установлено более 2 тысяч п.м. бордюров.

В пресс-службе отметили, что восстановление выполняется с соблюдением всех требований нормативных документов. К примеру, обратная засыпка песком котлованов производится послойно и с уплотнением каждого слоя, при этом толщина уплотняемого слоя не превышает 30 см. Щебеночное основание также уплотняется. При выборе марки асфальтобетонной смеси учитывается тип дороги, где непосредственно будут производиться работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.