инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2021 19:59  [55] Набережную Гребного канала начали благоустраивать в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 19:33  [94] Стало известно о ходе установки новых уличных светильников в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 18:57  [77] Глеб Никитин принял участие в награждении нижегородских спортсменов
13 апреля 2021 18:35  [130] USB-зарядки хотят установить в муниципальных автобусах Нижнего Новгорода
13 апреля 2021 17:48  [160] Жители Кстовского района голосуют за модернизацию уличного освещения по проекту "Вам решать!"
13 апреля 2021 17:29  [198] Больница №39 Нижнего Новгорода пополнилась новым оборудованием
13 апреля 2021 17:09  [108] Глеб Никитин поделился успешными социальными практиками региона на платформе АСИ "Смартека"
13 апреля 2021 16:52  [248] Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРЦ "Седьмое небо" 13 апреля
13 апреля 2021 16:23  [110] Нижегородская социальная отрасль в 2020 году профинансирована на 40 млрд рублей
13 апреля 2021 15:03  [137] Около 4 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников высадят в Нижнем Новгороде в 2021 году
Общество

Глеб Никитин принял участие в награждении нижегородских спортсменов

13 апреля 2021 18:57  [77] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор области Глеб Никитин 13 апреля принял участие в церемонии чествования нижегородских спортсменов, показавших высокие результаты на мировых чемпионатах и первенствах в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За выдающиеся результаты на международных соревнованиях награждены памятными подарками конькобежцы Дарья Качанова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина, лыжник Артем Мальцев, саблист Кирилл Тюлюков, а также их тренеры и руководители спортивных федераций.

"Ваши медали – это не просто важные этапы в личной спортивной карьере, но и отличная мотивация для подрастающего поколения. Яркие победы в отдельных видах спорта задают хороший тон для развития массового спорта в целом, популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей региона к регулярным занятиям спортом. Именно эти цели отражает федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - сказал Глеб Никитин.

В этом спортивном сезоне нижегородские конькобежцы продемонстрировали блестящие результаты: Наталья Воронина завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира; Сергей Трофимов впервые стал дважды бронзовым призером чемпионата мира; Дарья Качанова уже в 13-й раз стала чемпионкой России.

Нижегородский лыжник Артем Мальцев на чемпионате мира-2021 в составе российской мужской команды в эстафете 4х10 км занял 2-е место, а также стал лучшим в индивидуальной гонке свободным стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам.

Высокий результат показал и воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков. На юниорском Первенстве мира по фехтованию он завоевал две медали – "золото" в личных соревнованиях и "серебро" в командном первенстве.

"Хочу также поблагодарить руководство спортивных федераций и тренерский состав, чей самоотверженный труд напрямую связан с успехами наших спортсменов", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2020 году на международных соревнованиях нижегородские спортсмены завоевали 237 медалей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награждение Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph