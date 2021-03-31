Глеб Никитин принял участие в награждении нижегородских спортсменов Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор области Глеб Никитин 13 апреля принял участие в церемонии чествования нижегородских спортсменов, показавших высокие результаты на мировых чемпионатах и первенствах в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За выдающиеся результаты на международных соревнованиях награждены памятными подарками конькобежцы Дарья Качанова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина, лыжник Артем Мальцев, саблист Кирилл Тюлюков, а также их тренеры и руководители спортивных федераций.

"Ваши медали – это не просто важные этапы в личной спортивной карьере, но и отличная мотивация для подрастающего поколения. Яркие победы в отдельных видах спорта задают хороший тон для развития массового спорта в целом, популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей региона к регулярным занятиям спортом. Именно эти цели отражает федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - сказал Глеб Никитин.

В этом спортивном сезоне нижегородские конькобежцы продемонстрировали блестящие результаты: Наталья Воронина завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира; Сергей Трофимов впервые стал дважды бронзовым призером чемпионата мира; Дарья Качанова уже в 13-й раз стала чемпионкой России.

Нижегородский лыжник Артем Мальцев на чемпионате мира-2021 в составе российской мужской команды в эстафете 4х10 км занял 2-е место, а также стал лучшим в индивидуальной гонке свободным стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам.

Высокий результат показал и воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков. На юниорском Первенстве мира по фехтованию он завоевал две медали – "золото" в личных соревнованиях и "серебро" в командном первенстве.

"Хочу также поблагодарить руководство спортивных федераций и тренерский состав, чей самоотверженный труд напрямую связан с успехами наших спортсменов", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2020 году на международных соревнованиях нижегородские спортсмены завоевали 237 медалей.