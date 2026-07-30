Врачи пришили кисть нижегородца к животу после травмы от бензопилы Общество

Фото: Александр Воложанин

Врачи межрайонного медицинского центра «Волгоречье» на Бору спасли кисть 19-летнему парню, который по неосторожности травмировал руку бензопилой. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Max-канале.

По его словам, одним движением бензопилы молодой человек срезал кожу так, что стали видны анатомические структуры.

Пациенту помогала мультидисциплинарная бригада — травматологи, анестезиологи-реаниматологи и специалисты операционного блока. Медики обработали рану и пришили поврежденную кисть к коже живота. Такой метод позволяет закрыть дефект тканей и предотвратить осложнения, в том числе риск ампутации.

Фото: Max-канал «Бокал Прессека»

Через 4−6 недель кисть планируют отделить от живота.

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