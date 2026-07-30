Заксобрание одобрило введение штрафов за нарушения в сфере оборота вейпов Общество

Фото: Максим Герасимов

Депутаты Заксобрания одобрили законопроект о внесении изменений в региональный КоАП, предусматривающий введение административной ответственности за нарушения в сфере оборота вейпов. Решение принято сразу в двух чтениях на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Законопроект предусматривает штрафы за незаконное распространение, хранение и стимулирование продаж такой продукции. Для должностных лиц они составят от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, документ расширяет полномочия регионального министерства промышленности и торговли. Ведомство планируют наделить правом составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать соответствующие дела.

Также стало известно, что в ходе рассмотрения законопроекта была предложена одна поправка — установить срок вступления закона в силу с 1 сентября. С этого дня начнет действовать и принятый в мае закон о запрете вейпов в регионе.

Добавим, что в августе 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднимал вопрос о запрете продажи вейпов. Глава государства поддержал инициативу, назвав ее своевременной и важной для защиты здоровья молодежи.