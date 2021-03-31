"Не "причесанная" информация от граждан должна использоваться для организации работы", - Владимир Путин Общество

Владимир Путин Фото: http://kremlin.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Не "причесанная" информация от граждан должна использоваться для организации работы", - заявил президент России Владимир Путин при посещении координационного центра правительства РФ. Информация размещена на сайте главы государства.

Согласно информации, 13 апреля Владимир Путин посетил координационный центр правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве. Экскурсию по центру провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы государства, координационный центр является "современным инструментом управления". "Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства", - отметил президент.

"Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась", - добавил Владимир Путин.

В свою очередь премьер-министр страны Михаил Мишустин заверил, что кабмин работает именно в таком ключе. Сначала данные поступают через портал госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень.