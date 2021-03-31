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Общество

Центр когнитивно-поведенческой терапии открылся в Нижнем Новгороде

15 апреля 2021 17:27  [92] Общество

Фото: КПТ

Центр когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) открылся в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе семинара-лекции по теме "Современные научно-обоснованные практики в психотерапии. Когнитивно – поведенческая психотерапия", который состоялся на базе Мининского университета в рамках работы всероссийского проекта "Точка кипения" 15 апреля 2021 года.

Научным руководителем центра стал председатель Всероссийской Ассоциации КПТ Дмитрий Ковпак. В рамках семинара он рассказал нижегородским студентам о методологии психотерапии.

Во многом когнитивно-поведенческая терапия основывается на исследованиях института Бека в Филадельфии.

Так, специалисты считают, что между базовыми понятиями изучения поведения человека (стимулом и реакцией) есть промежуточная переменная - набор мыслей и образов, включающий непроизвольные. Когнитивный анализ, в том числе, изучает, как эти автоматические мысли и реакции влияют на состояние и поведение человека.

"Наш контакт с объективной реальностью очень слабый. Мы живем во внутренней субъективной реальности. Важно раскрывать ее содержание: смыслы, понятия, цели, желания, интересы. Если мы посмотрим на нейросеть во всех ее изображениях, она похожа на космос. Мы изучаем внутреннюю вселенную человека", - сказал Дмитрий Ковпак.

Как рассказал эксперт, в настоящее время центр работает в виртуальном режиме. Нижегородцы уже сейчас могут обратиться за помощью в решении своей проблемы. В очном формате он откроется в течение месяца. Это будет частный центр, который в дальнейшем планируется интегрировать в общую систему путём кооперации с Мининским университетом и министерством здравоохранения Нижегородской области.

Основные направления, по которым будут работать сотрудники центра - это тревожные расстройства, депрессивные расстройства и зависимости. По оценке Дмитрия Ковпака, они в той или иной степени в разных формах присутствуют у четверти населения города. Он уверен, что с ними можно бороться.

Говоря о методике КПТ, Дмитрий Ковпак рассказал, что, работая с проблемой, специалист, прежде всего, должен исключить возможность физиологических причин, понять специфику мышления пациента и увидеть значение, которое стоит за его мыслями и поведением.

"Диагностический этап связан с выявлением, как влияет проблема на текущее состояние человека. Психотерапевт должен распаковать этот ящик, найти промежуточные этапы ее появления, оценить когнитивное искажение, решить проблему. Для этого применяются и клинические интервью, и тесты, и шкалы, и другие техники", - отметил Дмитрий Ковпак.

Одной из задач психотерапевты, специализирующиеся на КПТ, видят делегирование работы на пациента, чтобы он сам учился выявлять и решать проблемы.

Для работы в центре будут привлекаются дипломированные специалисты. Обучение КПТ ведется в России более 25 лет.

"Мы хотим, чтобы центр также стал местом притяжения для специалистов", - отметил Дмитрий Ковпак.

Нижегородский центр когнитивно-поведенческой терапии: тел. 8-800-234-49-39, сайт - daybyday.coach

СПРАВКА:
Дмитрий Ковпак — кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, клинической психологии и сексологии СЗГМУ им. Мечникова, член Международного консультативного комитета института Бека (Beck Institute, USA), член правления Исполнительного совета международной ассоциации когнитивной психотерапии (IACP), вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации.

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