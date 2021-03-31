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Происшествия

Открывший стрельбу с балкона жилого дома нижегородец задержан

16 апреля 2021 10:08  [179] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Открывший стрельбу с балкона жилого дома нижегородец задержан. Об этом сообщили в управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего злоумышленника, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что 15 апреля поступила информация о стрельбе на улице Луганской (Приокский район).

По внешним признакам сотрудники Росгвардии установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации мужчина распивал спиртные напитки, после чего устроил стрельбу.

С места происшествия было изъято оружие и патроны к нему.

Сейчас мужчина задержан и проводится расследование.

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Теги:
Росгвардия
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