Центр Нижнего Новгорода будет закрыт для транспорта во время подготовки к Параду Победы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Движение транспорта в историческом центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено по ряду улиц во время подготовки к Параду Победы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Парада состоится 9 Мая на набережной Гребного канала.

Во время подготовки 20, 22, 26, 28 и 29 апреля с 10:00 до 14:00 движение транспорта временно ограничат на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печёры. В связи с этим планируется прекратить движение автобусов маршрута А-5.

Масштабное перекрытие движение ожидается 3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30). В указанные периоды движение будет прекращено по Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни нижегородского Кремля), улице Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печёры).

В это время будут изменены маршруты автобусов.

В частности, движение автобусов маршрута А-5 прекратится.

Автобусы А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 будут следовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Путь следования автобусов А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 будет пролегать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

Движение автобусов А-52, Т-24 планируется организовать по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления.

Маршруты Т-37, Т-87 будут сокращены до остановки "Стрелка".

Путь следования межмуниципального автобусного маршрута №304 в направлении Кстова планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улицам Горького, Ижорской, Белинского, Горького, Большой Печерской, а в направлении Московского вокзала – по улицам Большой Печерской, Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту.

В департаменте предупредили, что с полуночи до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля, а также с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.