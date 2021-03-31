Почти 100 студентов АКТТ и АПК стали участниками акции "Неделя без турникетов" Общество

Фото: пресс-служба завода

Почти 100 студентов АКТТ и АПК стали участниками акции "Неделя без турникетов", которая прошла на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, данная профориентационная акция проводится в третью неделю апреля и октября по инициативе Союза машиностроителей России. Ее идея – познакомить студентов с предприятиями, на которых они могут в будущем работать, повысить у молодежи интерес к техническим специальностям.

"Мы ежегодно участвуем в этой акции. Приглашаем студентов приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума посетить музей истории нашего предприятия. В этом году число участников каждой экскурсии ограничено в целях обеспечения безопасности", - отметил заместитель начальника отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук.

Отмечается, что в акции приняли участие специалисты завода – заместитель главного конструктора по спецпродукции по нормативно-техническому сопровождению Николай Пужаев и специалист отдела кадров Светлана Басырова. Они рассказали ребятам о выпускаемой продукции, количестве работников, уровне зарплаты, действующих программах для молодых специалистов.

Особенно запомнится студентам встреча с Николаем Пужаевым, который показал ребятам датчик угловых скоростей, рассказал о его устройстве, а также на примере гиромотора в рамке наглядно продемонстрировал принцип действия гироскопа.

"Инженерная деятельность приобретает все большую популярность и значимость. Поэтому важно как можно раньше рассказать молодежи о задачах, которые встанут перед ними при выборе этой специальности. Нужно заинтересовывать их работой на промышленных предприятиях, потому что здесь они смогут освоить профессии, которые всегда будут востребованы", - заметил он.

По завершении экскурсии студенты не спешили расходиться, задавали вопросы, разглядывали экспонаты. Преподаватели благодарили за организацию мероприятия, содержательный рассказ о предприятии.