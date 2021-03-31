Евгений Люлин предложил усовершенствовать законы об освоении лесов Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предложил усовершенствовать законодательство, касающееся освоения лесов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Вопросы развития лесного хозяйства обсуждались в ходе Парламентского дня, который прошел 15 апреля в Уренском районе.

В ходе мероприятия прозвучала информация о том, что территория Уренского района на 66,4% покрыта лесами, заготовкой и переработкой древесины в округе занимаются одно среднее, 12 малых предприятий и 34 индивидуальных предпринимателя. В данном секторе экономики занято 73% от всех сотрудников предприятий обрабатывающих производств.

"Один из главных вопросов для северных районов Нижегородской области – эффективность использования главного сырьевого ресурса – леса. Вместе с депутатами Законодательного собрания и муниципальных районов, представителями правительства, руководителями лесного комплекса, специалистами и лесопользователями мы обсудили широкий спектр вопросов", - рассказал Евгений Люлин.

Участники секции по АПК посетили производственные объекты, в их числе ООО "Норд Траствуд", которое занимается лесозаготовкой и транспортировкой лесопродукции, производством и реализацией обрезных пиломатериалов.

"В настоящее время есть много неточностей в системе базового лесоустройства. Нужно пересматривать подходы к незначительным нарушениям, которые встречаются в этой сфере, основаниям расторжения договоров. Для арендаторов лесных участков необходимо создать условия, которые стимулировали бы привлечение инвестиций в отрасль. Важно, чтобы лес не продавался как товар, а на территориях происходила более глубокая переработка древесины. Этого можно добиться через законодательное регулирование. Это выгодно всем – государству, муниципальной власти, жителям, предпринимателям", - отметил заместитель председателя Законодательного собрания Александр Табачников.

Также участники секции по АПК посетили ООО "Нижегородский лесокомбинат", которое является одним из крупнейших и значимых производств округа и специализируется на производстве фанеры, деревянных фанерованных панелей, древесных плит. Как рассказал учредитель предприятия Сергей Борякин, одной из самых серьезных проблем в лесной отрасли, помимо законодательных аспектов, являются "серые" зарплаты и, как следствие, – нелегальные выручки, нелегальное сырье, нарушение конкурентной среды.

"Еще раз убедились, что проблемы существуют и в федеральном, и в региональном законодательстве, и в практике работы. Вопросы поднимаются серьезные, системные, которыми нужно очень глубоко заниматься. Мы договорились, что это был первый этап нашего большого круглого стола по проблемам лесного комплекса. Результатом должны стать конкретные поправки в федеральное законодательство, региональные законы и другие регламентные документы, касающиеся освоения лесов", - пояснил Евгений Люлин.

В ходе Парламентского дня состоялось еще несколько секций.

На секции по социальным вопросам прошло заседание круглого стола по актуальным вопросам развития социальной сферы Уренского района Участники мероприятия посетили Арьевский сельский Дом культуры и Уренский Дом ремесел.

В рамках работы секции по транспорту и дорожному хозяйству прошло заседание круглого стола по вопросам транспортного обслуживания населения и ремонта дорог, ее участники посетили профильные объекты, среди которых асфальтобетонный завод ООО "НижегородАвтоДор".

Кроме того, в рамках Парламентского дня члены Молодежного парламента при Законодательном собрании провели рабочую встречу с молодежным активом Уренского муниципального округа. Были организованы бесплатные юридические консультации, также состоялась церемония награждения Благодарственными письмами заслуженных жителей округа.

Глава МСУ Уренского района Сергей Бабинцев отметил, что проблемы округа присущи и многим другим муниципалитетам. "Мы рады, что в Урень приехала такая представительная делегация. Результатом этой работы мы видим решения на законодательном уровне, в практической сфере, взаимодействии между различными ветвями власти. В конечном итоге наша совместная работа должна привести к повышению уровня социально-экономического развития округа, улучшению жизни граждан. Мы ждем конкретных решений", - сказал Сергей Бабинцев.

"Парламентский день – очень эффективная форма работы. Депутаты Законодательного Собрания имеют возможность непосредственно на территории познакомиться с конкретными проблемами муниципалитетов в самых разных областях, совместно выработать решения, как нужно развивать эти направления, а затем реализовать это на практике", - заключил Евгений Люлин.